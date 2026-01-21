خبر في الجول - سموحة يضم هشام عادل في صفقة انتقال حر

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 23:03

كتب : عمرو نبيل

هشام عادل - عبد الغني محمد

أتم نادي سموحة اتفاقه مع هشام عادل لاعب الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر خلال فترة فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

هشام عادل

النادي : الاتحاد السكندري

سموحة
الدوري المصري

وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفق مع اللاعب على ضمه لمدة موسمين ونصف.

وفسخ هشام عادل تعاقده مع الاتحاد السكندري، بعدما خرج من حسابات تامر مصطفى المدير الفني لزعيم الثغر.

هشام عادل صاحب الـ29 عاما يجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح.

ولعب هذا الموسم 7 مباريات في كافة البطولات لم يسجل ولم يصنع أي هدف.

ولم يتواجد هشام عادل في قائمة فريقه هذا الموسم في بطولة الدوري منذ سبتمبر الماضي، فيما تواجد في مباراة وحيدة كبديل أمام الأهلي ولم يشارك.

وشارك هشام عادل في مباراتين ببطولة كأس عاصمة مصر بعدد دقائق لعب 34 دقيقة من إجمالي 5 مباريات خاضها فريقه.

هشام عادل الاتحاد السكندري سموحة
