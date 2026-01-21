الأهلي يكشف موقف بنشرقي من مواجهة يانج أفريكانز

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 22:42

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - أشرف بنشرقي

يواصل الأهلي استعداداته لاستئناف منافسات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة يانج أفريكانز.

أشرف بنشرقي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "أشرف بنشرقي شارك في التدريبات الجماعية مع فريق الأهلي بعد أن تعافى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية".

وكشف جاب الله "اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة يانج أفريكانز".

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

