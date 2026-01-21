خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي الأهلي وبتروجت لحسم صفقة هادي رياض

يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة غدا الخميس، مع مسؤولي بتروجت غدا الخميس، لحسم صفقة هادي رياض مدافع الفريق البترولي.

وعلم FilGoal.com، أن مسؤولي الأهلي سيتجهون إلى مقر شركة بتروجت في التجمع الخامس لعقد اجتماع للاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

وسيوقع مسؤولو الناديين عقود انتقال هادي رياض إلى الأهلي.

وستتكلف الصفقة حوالي 40 مليون جنيه يحصل عليها نادي بتروجت نقدا وفقا لما علمه موقع FilGoal.com.

ويواصل الأهلي محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وضم الأهلي اليوم الأربعاء، عمرو الجزار، وأحمد عيد، ومروان عثمان.

واستمرت المفاوضات بين الناديين طوال الفترة الماضية في ظل رغبة مسؤولي بتروجت في رفع المقابل المادي.

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.