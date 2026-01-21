خبر في الجول - بدر حامد يعتذر عن عدم الاستمرار مع الزمالك.. ويتفق مع الاتحاد الليبي

اعتذر بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك عن الاستمرار في منصبه.

ويتولى بدر حامد منصب رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي.

وعلم FilGoal.com أن بدر حامد قد تقدم باعتذار رسمي للنادي لعدم الاستمرار في منصبه.

وتوصل بدر حامد لاتفاق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل تولي منصب المدير الفني للمراحل السنية بالاتحاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب.

وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بمباريات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر المصري المجموعة بـ6 نقاط.