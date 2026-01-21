خبر في الجول - بدر حامد يعتذر عن عدم الاستمرار مع الزمالك.. ويتفق مع الاتحاد الليبي
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 22:20
كتب : FilGoal
اعتذر بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك عن الاستمرار في منصبه.
ويتولى بدر حامد منصب رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي.
وعلم FilGoal.com أن بدر حامد قد تقدم باعتذار رسمي للنادي لعدم الاستمرار في منصبه.
وتوصل بدر حامد لاتفاق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل تولي منصب المدير الفني للمراحل السنية بالاتحاد.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب.
وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بمباريات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر المصري المجموعة بـ6 نقاط.
نرشح لكم
عبد الناصر محمد: نرغب في استمرار سيف جعفر ولكن مران الأهلي - انتظام الدوليين استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز سموحة يتخطي فاركو بثنائية في الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: البحث عن إعارة بن رمضان شائعات غير صحيحة خبر في الجول - سموحة يضم هشام عادل في صفقة انتقال حر الأهلي يكشف موقف بنشرقي من مواجهة يانج أفريكانز خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي الأهلي وبتروجت لحسم صفقة هادي رياض مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة
أخر الأخبار
سموحة يتخطي فاركو بثنائية في الدوري 33 دقيقة | الدوري المصري