مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة

يواصل نادي الزمالك سعيه لحل أزمة أرض المقر الحالي للنادي في ميت عقبة مع وزارة الأوقاف.

وتقدم الزمالك بطلب للنادي لتجديد حق الانتفاع مع هيئة الأوقاف.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تواصل مستمر من مسؤولي الزمالك مع وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف بشأن الطلب المقدم من النادي".

وتابع "وذلك لتجديد حق الانتفاع لمساحة 50 ألف متر بالمقر الحالي للنادي في ميت عقبة، والذي ينتيه عقده في يناير الجاري".

وكشف المصدر "يخضع طلب الزمالك حاليا لعملية التقييم بالهيئة، كما يوجد مقترح يتم مناقشته بشأن الدخول في شراكة بين النادي والهيئة في مشروع تطوير عقاري، يتم من خلاله سداد قيمة أرض الأوقاف من أرباح المشروع على أن يمتلكها النادي ولا يزال هذا المقترح قيد الدراسة".

وأضاف "منذ ديسمبر الماضي هناك مفاوضات واجتماعات لتقليل التسعير المطلوب مقابل حق الانتفاع بهذه المساحة، على أن تكون الخطوة التالية هي توصل الزمالك لاتفاق مع الهيئة لتصبح الأرض مملوكة للنادي مقابل سداد مبلغ مالي سيتم الاتفاق عليه على أقساط باتفاق رسمي".

واختتم المصدر تصريحاته "من الغريب في الوقت الذي يقوم به النادي بهذه الخطوات الرسمية القانونية نجد البعض من دعاة نشر الأكاذيب وتعمد التقليل من كل الجهود المبذولة بذكر أن هيئة الأوقاف قامت بالتفتيش على النادي وستقوم بسحب أرض المقر الحالي بالرغم من زيارة وفد من النادي من هيئة الأوقاف بصورة ودية وبالتنسيق مع حسام المندوه أمين صندوق النادي".