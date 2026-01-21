انتهت في أبطال أوروبا - سلافيا براج (2)-(4) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سلافيا براج التشيكي أمام برشلونة الإسباني في الجولة السابعة لحساب مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويحتل برشلونة المركز الـ15 في جدول ترتيب مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، فيما يحل سلافيا براج في المركز الـ34 برصيد 3 نقاط.

-------------------------

نهاية المباراة بفوز برشلونة 4-2.

ق 70: جووووول ليفاندوفسكي يسجل الهدف الرابع بعد كرة عرضية من راشفورد.

ق 65: تبديل ثاني لبرشلونة بنزول راشفورد بدلا من روني بروغجي

ق 63: جووووول داني أولمو يسجل هدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء من اللمسة الأولى بعد نزوله.

ق 60: خروج بيدري للإصابة ونزول أولمو بدلا منه.

ق 50: هدف ملغي لصالح برشلونة بسبب وقوع ليفاندوفسكي في مصيدة التسلل.

ق 46: فرصة أولى عن طريق بيدري ولكن الحارس تألق وتصدى لتسديدة نجم وسط برشلونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2

ق 44: جوووول التعادل لسلافيا براج عن طريق ليفاندوفسكي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من ركنية لأصحاب الأرض.

ق 41: جووووول فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

ق 33: جوووول التعادل فيرمين لوبيز يسجل التعادل لبرشلونة بعد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس سلافيا براج.

ق 10: جوووول الهدف الأول لسلافيا براج عن طريق فاسيل كوشي بعد متابعة لركنية ليسكنها شباك الفريق الكاتالوني.

بداية المباراة