انتهت أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(3) ليفربول.. فوز الريدز
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 21:55
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مارسيليا ضد ليفربول في الجولة 7 من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ليفربول المركز الـ 11 في الترتيب برصيد 12 نقطة.
فيما يحتل مارسيليا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.
انتهت
ق 90+3: جووووول جاكبو يضيف الثالث للريدز
ق 90: أليسون يتألق ويمنع فرصة محققة من أوباميانج
ق 82: صلاح ينفرد ويسدد كرة بعيدة عن المرمى
ق 72: جوووول هدف عكسي من رولي الحارس بعد ارتطام عرضية فريمبونج بقدمه نحو الشباك
ق 60: حامد ترواري يسدد كرة من لمسة واحدة تعلو العارضة بقليل
ق 59: العارضة تمنع هدفا محققا من إيكيتيكي بعد بينية سوبوسلاي
ق 50: أليسون يتصدى ويحول تصويبة قوية من جرينوود لركنية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: جووووول أووووول سوبوسلاي يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة
ق 40: عرضية وتسديدة من صلاح من لمسة واحدة تعلو العارضة
ق 24: إلغاء الهدف بداعي التسلل
ق 23: جووووول أوووووول هوجو إيكيتيكي يسجل الأول من عرضية سوبوسلاي
ق 20: تصويبة من ماك أليستر تمر بجوار القائم الأيمن
ق 11: عرضية تمر من أمام هويبرج يتصدى لها أليسون بسهولة
بداية اللقاء