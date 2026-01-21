انتهت أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(3) ليفربول.. فوز الريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مارسيليا ضد ليفربول في الجولة 7 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الـ 11 في الترتيب برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

--

انتهت

ق 90+3: جووووول جاكبو يضيف الثالث للريدز

ق 90: أليسون يتألق ويمنع فرصة محققة من أوباميانج

ق 82: صلاح ينفرد ويسدد كرة بعيدة عن المرمى

ق 72: جوووول هدف عكسي من رولي الحارس بعد ارتطام عرضية فريمبونج بقدمه نحو الشباك

ق 60: حامد ترواري يسدد كرة من لمسة واحدة تعلو العارضة بقليل

ق 59: العارضة تمنع هدفا محققا من إيكيتيكي بعد بينية سوبوسلاي

ق 50: أليسون يتصدى ويحول تصويبة قوية من جرينوود لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووووول أووووول سوبوسلاي يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق 40: عرضية وتسديدة من صلاح من لمسة واحدة تعلو العارضة

ق 24: إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 23: جووووول أوووووول هوجو إيكيتيكي يسجل الأول من عرضية سوبوسلاي

ق 20: تصويبة من ماك أليستر تمر بجوار القائم الأيمن

ق 11: عرضية تمر من أمام هويبرج يتصدى لها أليسون بسهولة

بداية اللقاء