العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد

أعلن النادي الأهلي ضم أحمد عيد ثالث صفقات الفريق الشتوية في الموسم الجاري.

أحمد عيد النادي : الأهلي الأهلي

وضم الأهلي، أحمد عيد الظهير الأيمن قادما من المصري.

وكان يرتبط أحمد عيد بتعاقد مع المصري حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف النادي الأهلي عن ضم أحمد عيد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم بداية من يناير الجاري.

وشارك اللاعب في مران اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وخرج أحمد عيد من ناشئين النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك وقتها.

وكان الأهلي أعلن ضم الثنائي مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا وعمرو الجزار من البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يفاوض المصري من أجل ضم عيد مقابل انتقال عمر الساعي إلى المصري بشكل نهائي، بالإضافة إلى استعارة مصطفى العش حتى نهاية الموسم.

وانتقل عيد إلى المصري في 2023 قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.

وكان أحمد عيد قد عاد رفقة بعثة منتخب مصر يوم الأحد الماضي من المغرب بعد الحصول على المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا.

ولعب عيد خلال الموسم الحالي 9 مباريات بقميص المصري.

بينما شارك الساعي في 17 مباراة مع المصري حتى الآن وسجل 5 أهداف.

وانضم العش إلى الأهلي في بداية الموسم الحالي قادمًا من زد.

صاحب الـ25 عامًا شارك في 8 مباريات مع الأهلي منذ انتقاله للفريق.