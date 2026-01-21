وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 21:03

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

رفض النادي الأهلي العرض المقدم من ألفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق.

ويرتبط كوكا بتعاقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عمر ناجي وكيل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي رفض العرض المقدم من نادي ألفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا".

أخبار متعلقة:
البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة

وتابع "الأهلي طالب كوكا بالاستمرار لبقية مدة التعاقد حتى نهاية الموسم الجاري وهو ما احترمناه وقررنا قبوله".

واختتم عمر ناجي تصريحاته "لم يتم التوصل لاتفاق على تجديد تعاقد كوكا مع الأهلي حتى الآن".

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويتصدر الأهلي ويانج الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.

الدوري المصري الأهلي أحمد نبيل كوكا
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري مران الزمالك - تكريم مشجع مباراة المصري.. وانتظام الرباعي الدولي وتأهيل عبد الله السعيد
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(0) ليفربول.. بداية اللقاء وصلاح أساسي 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - قبل الإعلان الرسمي.. ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز في المغرب 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد 50 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد مارسيليا في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521778/وكيله-لـ-في-الجول-الأهلي-رفض-العرض-البرتغالي-لضم-كوكا-واحترمنا-طلب-النادي