وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي

رفض النادي الأهلي العرض المقدم من ألفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق.

ويرتبط كوكا بتعاقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عمر ناجي وكيل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي رفض العرض المقدم من نادي ألفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا".

وتابع "الأهلي طالب كوكا بالاستمرار لبقية مدة التعاقد حتى نهاية الموسم الجاري وهو ما احترمناه وقررنا قبوله".

واختتم عمر ناجي تصريحاته "لم يتم التوصل لاتفاق على تجديد تعاقد كوكا مع الأهلي حتى الآن".

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويتصدر الأهلي ويانج الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.