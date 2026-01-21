تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة - فرانكفورت

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة سلافيا براج التشيكي في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ فليك بـ روني بردغجي أساسيا لتعويض غياب لامين يامال.

برشلونة يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد مارتن - إريك جارسيا - جول كوندي

الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - فرينكي دي يونج

الهجوم: روني بردغجي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

وعلى مقاعد البدلاء فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - ماركوس راشفورد - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - خوفري تورينتس - داني رودريجيز - خوان هيرنانديز - تومي

ويغيب لامين يامال عن القائمة لتراكم البطاقات الصفراء، وفيران توريس للإصابة.

وكذلك جواو كانسيلو الوافد الجديد على سبيل الإعارة من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعدم تسجيله في قائمة الفريق للبطولة.

كما تم استبعاد مارك أندري تير شتيجن الحارس الألماني الذي انضم لنادي جيرونا.

ويحتل برشلونة المركز الـ15 في جدول ترتيب مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، فيما يحل سلافيا براج في المركز الـ34 برصيد 3 نقاط.

برشلونة دوري أبطال أوروبا سلافيا براج
التعليقات
