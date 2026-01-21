تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد مارسيليا في أبطال أوروبا

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

يبدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم ليفربول ضد مارسيليا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

وقاد صلاح منتخب مصر لتحقيق المركز الرابع في أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب.

وغاب صلاح في تلك الفترة عن 9 مباريات بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

وجاء تشكيل الريدز:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيريمي فريمبونج – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – ميلوش كيركيز

الوسط: ريان خرافنبيرخ – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – فلوريان فيرتز

ويجلس على مقاعد بدلاء الريدز: جورجي مامادرشيفلي – فريدي وودمان – واتارا إندو – فيدريكو كييزا – كورتيس جونز – أندرو روبرتسون – تيري نيوني – ريو نجوهوما – كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الـ 11 في الترتيب برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا انتهت في أبطال أوروبا - سلافيا براج (2)-(4) برشلونة انتهت أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(3) ليفربول.. فوز الريدز تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال "أقل ما يمكننا فعله".. قادة مانشستر سيتي يعلنون تعويض مشجعي مباراة بودو جليمت
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم فاخوري موهبة الأردن 14 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب 24 دقيقة | سعودي في الجول
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عبد الناصر محمد لـ في الجول: نرغب في استمرار سيف جعفر ولكن ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام الدوليين استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521776/تشكيل-ليفربول-صلاح-أساسي-ضد-مارسيليا-في-أبطال-أوروبا