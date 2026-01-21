تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد مارسيليا في أبطال أوروبا

يبدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم ليفربول ضد مارسيليا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

وقاد صلاح منتخب مصر لتحقيق المركز الرابع في أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب.

وغاب صلاح في تلك الفترة عن 9 مباريات بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

وجاء تشكيل الريدز:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيريمي فريمبونج – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – ميلوش كيركيز

الوسط: ريان خرافنبيرخ – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – فلوريان فيرتز

ويجلس على مقاعد بدلاء الريدز: جورجي مامادرشيفلي – فريدي وودمان – واتارا إندو – فيدريكو كييزا – كورتيس جونز – أندرو روبرتسون – تيري نيوني – ريو نجوهوما – كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الـ 11 في الترتيب برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.