البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة

أعلن نادي البنك الأهلي ضم أحمد رضا لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعد صفقة أحمد رضا الثانية للبنك الأهلي، بعد ضم صلاح بوشامة من وفاق سطيف الجزائري.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكشف البنك الأهلي عن ضم أحمد رضا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي، أعلن في وقت سابق عبر قناة المحور حصول فريقه على خدمات أحمد رضا: "البنك الأهلي حصل على خدمات أحمد رضا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف وذلك ضمن صفقة انتقال عمرو الجزار للأهلي".

رضا صاحب الـ 25 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم بقميص الأهلي في 376 دقيقة وسجل هدفا وحيدا، وانضم من بتروجت في يناير 2025 للأهلي.

أحمد رضا هو اللاعب الخامس الذي يرحل عن صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية.

وانضم محمد عبد الله وعمر كمال لاعبي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، فيما انضم مصطفى العش إلى المصري، ومحمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري.

وانتقل مصطفى العش إلى المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

عبد الله انتقل إلى سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما انضم عمر كمال إلى ضمن صفقة انتقال مروان عثمان إلى الأهلي.