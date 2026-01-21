فاز في وديتين.. منتخب الشباب يختتم معسكره تحت قيادة وائل رياض
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 20:13
كتب : FilGoal
اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2007 معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية، مقر اتحاد الكرة الجديد في 6 أكتوبر.
وخاض منتخب الشباب معسكرا مفتوحا خلال الفترة من 13 إلى 21 يناير الجاري.
ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.
ولعب منتخب الشباب خلال معسكره مباراتين وديتين، نجح في الفوز خلالهما.
المباراة الأولى فاز منتخب الشباب أمام فريق بوروسيا مصر بثلاثية نظيفة، فيما حقق الفوز في الثانية على فريق جي بنتيجة 2-1.
وحرص وائل رياض المدير الفني للمنتخب، على منح الفرصة لتجربة عدد من الوجوه الجديدة، قبل بداية مرحلة التجارب الدولية.
