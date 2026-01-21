خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي

عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مصر بعد رحلة علاجية قصيرة في فرنسا.

وكان الخطيب قد غادر إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 11 يناير الجاري لإجراء فحوصات طبية جديدة.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب قد عاد إلى مصر من جديد وحضر مران الأهلي اليوم الأربعاء.

وخضع الخطيب لفحوصات طبية في باريس ثم تم عرضه على الطبيب المعالج له منذ فترة هناك.

وتواجد الخطيب في المغرب قبلها بأيام لحضور بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفاز الخطيب برئاسة الأهلي لفترة ثالثة قبل أسابيع.

وكلف الخطيب، سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي بمنصب القائم بأعمال المشرف على الكرة أثناء غيابه للراحة أو العلاج.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويتصدر الأهلي ويانج الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.