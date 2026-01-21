"أقل ما يمكننا فعله".. قادة مانشستر سيتي يعلنون تعويض مشجعي مباراة بودو جليمت

أصدر لاعبو مانشستر سيتي بيانا بعد خسارة الفريق أمام بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا.

وسقط مانشستر سيتي أمام بودو جليمت على ملعب الأخير بثلاثية مقابل هدفين في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام قادة مانشستر سيتي برناردو سيلفا، وروبن دياش، وإيرلينج هالاند، ورودري، بإصدار بيان مشترك للجماهير للإعلان عن تغطية تكاليف تذاكر المشجعين الذين سافروا لدعم الفريق في النرويج.

وجاء بيان قادة مانشستر سيتي على النحو التالي: "جماهيرنا تعني لنا كل شيء، نحن ندرك التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون عبر العالم لدعمنا، ولن نعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه أبدًا. إنهم أفضل مشجعين في العالم."

وأكمل البيان "نُدرك أن السفر كان شاقًا على المشجعين الذين ساندونا في البرد القارس طوال أمسية صعبة مررنا بها على أرض الملعب، وتغطية تكاليف تذاكر المشجعين الذين سافروا إلى بودو هو أقل ما يمكننا فعله."

وأتم البيان "نحن على أتم الاستعداد لمباراة يوم السبت ضد وولفرهامبتون، ومرة ​​أخرى يوم الأربعاء المقبل عندما نواجه جالاتا سراي أمام جماهيرنا الرائعة في ملعب الاتحاد"

وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة لقناة TNT Sports: "هزيمة مخجلة، لقد بذلنا قصارى جهدنا، ولكن من الواضح أن هناك شيئًا ما مفقودًا، أتحمل المسؤولية الكاملة، إلى جانب رودري، وتيجاني ريندرز، نحن اللاعبين ذوي الخبرة."

وقدم اعتذاره "أعتذر للجميع؛ لكل مشجع من مشجعي مانشستر سيتي ولكل مشجع سافر اليوم، في النهاية، إنه أمر محرج. لقد لعب فريق بودو كرة قدم رائعة، وفي النهاية، يستحقون ذلك."

وسيقوم قادة مانشستر سيتي بتعويض المشجعين الـ 374 بمبلغ إجمالي قدره 9357 جنيهًا إسترلينيًا (12568 دولارًا) بعد أن دفع كل منهم حوالي 25 جنيهًا إسترلينيًا لكل تذكرة.

ونقلت رويترز تصريحات كيفن باركر، متحدثاً نيابة عن نادي مشجعي مانشستر سيتي الرسمي: "يتمتع جمهور السيتي بعلاقة رائعة مع اللاعبين في يوم المباراة، وهذه اللفتة هي تذكير آخر بتلك العلاقة - إنها تعني الكثير بالنسبة لنا".

وأكمل "نعلم أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل بسبب الهزيمة أمام بودو، ولكن مع مباراتنا القادمة على أرضنا يوم السبت، هناك فرصة للعودة إلى طريق الانتصارات، وسيكون مشجعونا في كامل حماسهم، يدعمون الفريق كما يفعلون دائمًا."

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته الثانية على التوالي، بعدما سقط بثنائية نظيفة مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي أمام جاره يونايتد في ديربي مانشستر.

بتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع، قبل استئناف مباريات الجولة السابعة، والتي ستهدد مركزه ضمن الثمانية الكبار المتأهلين مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

أما بودو جليمت فارتقى للمركز الـ26 برصيد 6 نقاط، وحافظ على آماله في خوض الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.