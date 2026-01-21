كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 19:46
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع صلاح بوشامة لاعب وفاق سطيف الجزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
صلاح بوشامة
النادي : البنك الأهلي
وكان FilGoal.com كشف عن خضوع بوشامة للكشف الطبي قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا
وضم البنك الأهلي بوشامة لمدة 3 مواسم ونصف.
ويجيد بوشامة اللعب في مركز الوسط والوسط المهاجم.
ويبلغ صلاح بوشامة من العمر 24 عاما ولم يلعب خلال مسيرته إلا مع وفاق سطيف.
وارتبط اسم صلاح بوشامة بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.
ويعد صلاح بوشامة أولى صفقات البنك الأهلي الشتوية.
ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعد لعب 13 مباراة.
ولعب بوشامة هذا الموسم 11 مباراة، صنع خلالهم هدفا وحيدا.
نرشح لكم
العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة ثاني الصفقات الشتوية.. الأهلي يضم عمرو الجزار الصفقة الشتوية الأولى.. الأهلي يعلن ضم مروان عثمان الزوراء العراقي يعلن انتقال لاعبه إلى النصر السعودي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة العرض البرتغالي لضم عمر عبد العزيز رومانو: المغربي أخوماش إلى رايو فايكانو معارا من فياريال خبر في الجول – عابدين أو لاعبه السابق.. سيراميكا يرغب في تدعيم دفاعه من الأهلي