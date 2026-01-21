كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 19:46

كتب : عمرو نبيل

صلاح بوشامة - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع صلاح بوشامة لاعب وفاق سطيف الجزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان FilGoal.com كشف عن خضوع بوشامة للكشف الطبي قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وضم البنك الأهلي بوشامة لمدة 3 مواسم ونصف.

ويجيد بوشامة اللعب في مركز الوسط والوسط المهاجم.

ويبلغ صلاح بوشامة من العمر 24 عاما ولم يلعب خلال مسيرته إلا مع وفاق سطيف.

وارتبط اسم صلاح بوشامة بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.

ويعد صلاح بوشامة أولى صفقات البنك الأهلي الشتوية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعد لعب 13 مباراة.

ولعب بوشامة هذا الموسم 11 مباراة، صنع خلالهم هدفا وحيدا.

