كرة يد - إبراهيم المصري: الجيل الحالي لديه رغبة حقيقية في تخليد اسمه

أعرب إبراهيم المصري قائد منتخب مصر لرجال كرة اليد عن سعادته بعد افتتاح مشواره في أمم إفريقيا.

واستهل منتخب مصر لكرة اليد بطولة إفريقيا المقامة في رواندا بالفوز على الجابون بنتيجة 36-25.

وقال إبراهيم المصري في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد كرة اليد: "المنتخب جاهز بقوة للدفاع عن اللقب للمرة الرابع على التوالي، والعاشر في تاريخ اليد المصري".

وشدد "جميع اللاعبين لديهم إصرار وطموح من أجل كتابة أسمائهم بحروف من ذهب في سجل تاريخ اللعبة".

وكشف المصري "هذا الجيل لديه رغبة حقيقية في أن يُخلّد اسمه في ذاكرة كرة اليد المصرية والأفريقية، وأن تتذكره الأجيال القادمة باعتباره جيلًا ذهبيًا استطاع الحفاظ على اللقب الإفريقي لأطول فترة ممكنة".

وأضاف قائد المنتخب "أي إنجاز لا يأتي إلا بالعمل الشاق والاجتهاد والتضحيات، ومنتخب مصر يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، ويُقدّر تاريخها وقوتها، خاصة المنتخبات الكبرى في القارة الإفريقية".

واختتم تصريحاته قائلًا "نُدرك جيدًا أن طريق البطولات لا يكون إلا بالعمل والتركيز والاجتهاد داخل الملعب، وهذا هو السبيل الوحيد للفوز واعتلاء منصات التتويج".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من الجابون وأنجولا وأوغندا.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويسعى منتخب مصر للتتويج بلقب إفريقيا العاشر لمعادلة منتخب تونس كأكثر منتخب تتويجا بالألقاب.