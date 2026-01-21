كرة يد - إبراهيم المصري: الجيل الحالي لديه رغبة حقيقية في تخليد اسمه

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 19:35

كتب : FilGoal

إبراهيم المصري - منتخب مصر كرة يد

أعرب إبراهيم المصري قائد منتخب مصر لرجال كرة اليد عن سعادته بعد افتتاح مشواره في أمم إفريقيا.

واستهل منتخب مصر لكرة اليد بطولة إفريقيا المقامة في رواندا بالفوز على الجابون بنتيجة 36-25.

وقال إبراهيم المصري في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد كرة اليد: "المنتخب جاهز بقوة للدفاع عن اللقب للمرة الرابع على التوالي، والعاشر في تاريخ اليد المصري".

وشدد "جميع اللاعبين لديهم إصرار وطموح من أجل كتابة أسمائهم بحروف من ذهب في سجل تاريخ اللعبة".

وكشف المصري "هذا الجيل لديه رغبة حقيقية في أن يُخلّد اسمه في ذاكرة كرة اليد المصرية والأفريقية، وأن تتذكره الأجيال القادمة باعتباره جيلًا ذهبيًا استطاع الحفاظ على اللقب الإفريقي لأطول فترة ممكنة".

وأضاف قائد المنتخب "أي إنجاز لا يأتي إلا بالعمل الشاق والاجتهاد والتضحيات، ومنتخب مصر يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، ويُقدّر تاريخها وقوتها، خاصة المنتخبات الكبرى في القارة الإفريقية".

واختتم تصريحاته قائلًا "نُدرك جيدًا أن طريق البطولات لا يكون إلا بالعمل والتركيز والاجتهاد داخل الملعب، وهذا هو السبيل الوحيد للفوز واعتلاء منصات التتويج".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من الجابون وأنجولا وأوغندا.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

ويسعى منتخب مصر للتتويج بلقب إفريقيا العاشر لمعادلة منتخب تونس كأكثر منتخب تتويجا بالألقاب.

كرة يد منتخب مصر
