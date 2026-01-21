السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد

واصل سيراميكا كليوباترا الانفراد بصدارة ترتيب الدوري المصري عقب تحقيق انتصاره السادس على التوالي.

محمد عبد الله علي

النادي : سيراميكا كليوباترا

محمد مجدي أفشة

النادي : الاتحاد السكندري

عمرو السولية

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 32 نقطة عقب خوض 14 مباراة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والمؤجل له مباراتين.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من عمرو السولية في الدقيقة 16 وصديق أوجولا في الدقيقة 38، واختتم محمد عبد الله التسجيل في الدقيقة 80.

بينما سجل محمد مجدي "أفشة" هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز العشرين من خوض 14 مباراة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة أمام المصري في الدوري يوم 28 من شهر يناير الجاري.

بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق حرس الحدود يوم 30 من الشهر ذاته.

كسر عقدة

نجح سيراميكا كليوباترا في كسر عقدة الاتحاد السكندري عقب 5 مباريات على التوالي دون فوز في الدوري.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين بالدوري تعادل الفريقين ثلاث مرات مقابل انتصار الاتحاد مرتين.

ويعود آخر انتصار لسيراميكا كليوباترا على الاتحاد في يوليو 2022 بخمسة أهداف دون مقابل.

السادس على التوالي

واصل سيراميكا كليوباترا تحقيق انتصاراته في الدوري للمباراة السادسة على التوالي.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على كل من حرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وبتروجت وفاركو والاتحاد على الترتيب.

وتعتبر تلك المباراة الثامنة على التوالي لفريق سيراميكا كليوباترا دون خسارة في الدوري.

إذ قبل الستة انتصارات المتتالية تعادل أمام الجونة وتغلب على مودرن سبورت.

وتعود آخر هزيمة لسيراميكا كليوباترا في الدوري أمام الأهلي يوم 19 سبتمبر الماضي.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا محمد عبد الله الاتحاد أفشة
