مران الزمالك - تكريم مشجع مباراة المصري.. وانتظام الرباعي الدولي وتأهيل عبد الله السعيد

وجه الزمالك الدعوة لمحمد خميس هاشم مشجع الفريق، تكريما له بعدما تواجد في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب لمؤازة الفريق أمام المصري.

وفاز الزمالك على حساب المصري بهدفين نظيفين يوم الخميس الماضي في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة في كأس العاصمة.

ورحب لاعبو الزمالك بالمشجع، وأهدوه قميص الفريق، والتقطوا الصور التذكارية معه.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مجددا يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة بمباريات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخلال مران اليوم، عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ستاد الكلية الحربية.

وشدد معتمد جمال للاعبين على ضرورة السعى للفوز من أجل اعتلاء الصدار، مشددا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الأهداف المطلوبة.

كما انتظم رباعي الزمالك الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة، في تدريبات الفريق بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من صفوف المنتخب الأول بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

وشارك الرباعي في التدريبات البدنية والفنية مع الفريق بصورة طبيعية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري.

وأدى عبد الله السعيد وأحمد ربيع ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر المصري المجموعة بـ6 نقاط.

وشارك نبيل عماد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، بعدما تماثل اللاعبان للشفاء من الإصابة.

وعانى نبيل عماد من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين كان يشكو "إيشو" من تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وانتظم الثنائي في الفقرة البدنية، والتدريبات الخططية بصورة طبيعية استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري.