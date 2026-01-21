مران الزمالك - تكريم مشجع مباراة المصري.. وانتظام الرباعي الدولي وتأهيل عبد الله السعيد

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 19:16

كتب : إبراهيم رمضان

تكريم مشجع الزمالك

وجه الزمالك الدعوة لمحمد خميس هاشم مشجع الفريق، تكريما له بعدما تواجد في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب لمؤازة الفريق أمام المصري.

وفاز الزمالك على حساب المصري بهدفين نظيفين يوم الخميس الماضي في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة في كأس العاصمة.

ورحب لاعبو الزمالك بالمشجع، وأهدوه قميص الفريق، والتقطوا الصور التذكارية معه.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة العرض البرتغالي لضم عمر عبد العزيز خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الزمالك ووكيل بنتايك لحل الأزمة خبر في الجول - الزمالك يستقر على إعارة سيف جعفر.. ويمنحه حرية الاختيار

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مجددا يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة بمباريات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخلال مران اليوم، عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ستاد الكلية الحربية.

وشدد معتمد جمال للاعبين على ضرورة السعى للفوز من أجل اعتلاء الصدار، مشددا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الأهداف المطلوبة.

كما انتظم رباعي الزمالك الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة، في تدريبات الفريق بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من صفوف المنتخب الأول بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

وشارك الرباعي في التدريبات البدنية والفنية مع الفريق بصورة طبيعية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري.

وأدى عبد الله السعيد وأحمد ربيع ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر المصري المجموعة بـ6 نقاط.

وشارك نبيل عماد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، بعدما تماثل اللاعبان للشفاء من الإصابة.

وعانى نبيل عماد من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين كان يشكو "إيشو" من تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وانتظم الثنائي في الفقرة البدنية، والتدريبات الخططية بصورة طبيعية استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري.

الزمالك مشجع الزمالك المصري
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة 5 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(0) ليفربول.. بداية اللقاء وصلاح أساسي 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - قبل الإعلان الرسمي.. ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز في المغرب 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد 48 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد مارسيليا في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521766/مران-الزمالك-تكريم-مشجع-مباراة-المصري-وانتظام-الرباعي-الدولي-وتأهيل-عبد-الله-السعيد