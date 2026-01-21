كرة طائرة - الاتحاد يعلن جدول مباريات المرحلة النهائية من دوري مرتبط الرجال

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 19:05

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط للرجال في نسخته الأولى.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر "صالة زويل".

وتشارك ستة فرق في المرحلة النهائية وهم: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري كرة طائرة - جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للرجال بمشاركة 4 فرق كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد

ويأتي جدول الدور النهائي كالتالي:

الجولة الأولى - الجمعة 23 يناير

بتروجت X هليوبوليس (المرتبط - الساعة 2 مساءً / الرجال - الساعة 5 مساءً)

سموحة X الأهلي (المرتبط - الساعة 4 مساءً / الرجال - الساعة 7 مساءً)

الطيران X الزمالك (المرتبط - الساعة 6 مساءً / الرجال - الساعة 9 مساءً)

الجولة الثانية - السبت 24 يناير

هليوبوليس X سموحة (المرتبط - الساعة 2 مساءً / الرجال - الساعة 3 مساءً)

الأهلي X الطيران (المرتبط - الساعة 4 مساءً / الرجال - الساعة 5 مساءً)

الزمالك X بتروجت (المرتبط - الساعة 6 مساءً / الرجال - الساعة 7 مساءً)

الجولة الثالثة - الثلاثاء 27 يناير

الطيران X سموحة (المرتبط - الساعة 2 مساءً / الرجال - الساعة 4 مساءً)

الزمالك X هليوبوليس (المرتبط - الساعة 4 مساءً / الرجال - الساعة 6 مساءً)

الأهلي X بتروجت (المرتبط - الساعة 12 مساءً / الرجال - الساعة 8 مساءً)

الجولة الرابعة - الخميس 29 يناير

بتروجت X الطيران (المرتبط - الساعة 1 مساءً / الرجال - الساعة 4 مساءً)

هليوبوليس X الأهلي (المرتبط - الساعة 3 مساءً / الرجال - الساعة 6 مساءً)

سموحة X الزمالك (المرتبط - الساعة 5 مساءً / الرجال - الساعة 8 مساءً)

الجولة الخامسة - الجمعة 30 يناير

الطيران X هليوبوليس (المرتبط - الساعة 1 مساءً / الرجال - الساعة 5 مساءً)

سموحة X بتروجت (المرتبط - الساعة 3 مساءً / الرجال - الساعة 7 مساءً)

الأهلي X الزمالك (المرتبط - الساعة 5 مساءً / الرجال - الساعة 9 مساءً)

كرة طائرة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة يد - إبراهيم المصري: الجيل الحالي لديه رغبة حقيقية في تخليد اسمه كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل كرة يد – منتخب مصر يستهل بطولة إفريقيا بالفوز على الجابون مباشر إفريقيا لليد – مصر (36)-(25) الجابون.. نهاية المباراة بفوز الفراعنة دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12 كرة سلة – فوز الأهلي والاتحاد على الاتصالات وسبورتنج طائرة – الأهلي يحصد لقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على الزمالك
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم فاخوري موهبة الأردن 2 ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب 2 ساعة | سعودي في الجول
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عبد الناصر محمد لـ في الجول: نرغب في استمرار سيف جعفر ولكن 3 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام الدوليين استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521765/كرة-طائرة-الاتحاد-يعلن-جدول-مباريات-المرحلة-النهائية-من-دوري-مرتبط-الرجال