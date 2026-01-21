بعد مشاركته بـ 10 دقائق.. محمد عبد الله يفتتح أهدافه في الدوري بقميص سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 18:56

كتب : FilGoal

محمد عبد الله - مصر للشباب

افتتح محمد عبد الله لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي، أهدافه بعد مشاركته بـ 10 دقائق.

محمد عبد الله علي

النادي : سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

ونجح عبد الله في تسجيل الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا في شباك الاتحاد السكندري بالأسبوع الـ 15 من مسابقة الدوري والمقام على استاد هيئة قناة السويس.

عبد الله حل بديلا في الدقيقة 70 بدلا من صديق أوجولا في تشكيل سيراميكا كليوباترا.

وسجل عبد الله هدف سيراميكا الثالث في شباك الاتحاد السكندري برأسية بعد تمريرة من إسلام عيسى.

وانضم محمد عبد الله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة قادما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعد هدف عبد الله في شباك الاتحاد السكندري هو الأول لناشئ الأهلي في مسابقة الدوري في ظهوره الثالث عشر.

ويلعب صاحب الـ20 عاما مع الفريق الأول للأهلي منذ بداية الموسم الماضي.

وشارك عبد الله في 7 مباريات خلال الموسم الحالي بقميص الأهلي وصنع هدفين.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

محمد عبد الله كان أحد العناصر التي شاركت مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 عاما.

محمد عبد الله سيراميكا كليوباترا الدوري
