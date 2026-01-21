كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل

اعتذر أحمد فوزي المدير الفني لفريق رجال سلة الزمالك بعد خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري.

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي رحيل أحمد فوزي بعد توليه مسؤولية قيادة الفريق خلال الفترة القصيرة الماضية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع وائل بدر للعودة لقيادة الفريق مجددا.

وتولى فوزي قيادة فريق رجال كرة السلة، خلفا للإسباني أليكس فورمينتو الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020 - 2021.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري عقب مرور 10 جولات.

وخسر الزمالك أمام كل من الاتحاد على الجزيرة في آخر جولتين.

وحصد الزمالك 15 نقطة بالتساوي مع المصرية للاتصالات وسموحة.

بينما يحتل الاتحاد صدارة الترتيب منفردا برصيد 20 نقطة يليه الأهلي بـ 19 نقطة.