للموسم العاشر على التوالي.. أفشة يسجل أول أهدافه بقميص الاتحاد السكندري

سجل محمد مجدي "أفشة" أول هدف له بقميص الاتحاد السكندري.

ويتأخر الاتحاد بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة 15 من الدوري المصري.

وسجل أفشة الهدف الأول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء على يسار محمد بسام.

وانضم أفشة للاتحاد على سبيل الإعارة قادما من الأهلي حتى نهاية الموسم.

وخاض أفشة أول مباراة له بقميص زعيم الثغر ضد حرس الحدود في كأس عاصمة مصر وانتهت بالتعادل 0-0.

وسجل أفشة في الدوري المصري بقميص الرجاء وإنبي وبيراميدز والأهلي وبات الاتحاد الفريق الخامس الذي يسجل معه.

ورفع أفشة رصيده من الأهداف لـ 45 هدفا في 267 مباراة بالدوري المصري.

وسجل أفشة في الدوري المصري للموسم العاشر على التوالي.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 150 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.