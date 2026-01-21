كأس مصر - المتأهل السابع.. زد يطيح بـ المصري ويتأهل لربع النهائي

أطاح زد بفريق المصري من ثمن نهائي منافسات كأس مصر بركلات الترجيح.

وتغلب زد على المصري بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبات زد سابع المتأهلين إلى ربع النهائي في انتظار مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا لتحديد المتأهل الثامن.

وصعد زد لمواجهة حرس الحدود في ربع النهائي الذي لم يكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المنافسات.

وكانت المباراة متكافئة بين الطرفين دون خطورة تذكر من الجانبين على أغلب فترات المباراة.

وتحصل منذر طمين على بطاقة حمراء في الدقيقة 96 قبل نهاية الشوط الثاني عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

ومنح حكم اللقاء، اللاعب الجزائري بطاقة صفراء ثانية ليتم طرده.

وفي ركلات الترجيح سجل لزد كل من محمود صابر وعبد الله بكري وأحمد الصغيري وعلي جمال ومصطفى سعد على الترتيب.

بينما سجل للمصري كل من بونور موجيشا وكريم بامبو وعمر الساعي وحسن علي.

وأهدر أسامة الزمراوي صفقة المصري الجديدة الركلة الخامسة.

وتأتي مباريات ربع النهائي كالآتي:

وي × إنبي

بيراميدز × بتروجت

زد × حرس الحدود

طلائع الجيش × (المتأهل من الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا)