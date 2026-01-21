كأس مصر - المتأهل السابع.. زد يطيح بـ المصري ويتأهل لربع النهائي

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد الشامي - المصري - زد

أطاح زد بفريق المصري من ثمن نهائي منافسات كأس مصر بركلات الترجيح.

وتغلب زد على المصري بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبات زد سابع المتأهلين إلى ربع النهائي في انتظار مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا لتحديد المتأهل الثامن.

أخبار متعلقة:
مباشر كأس مصر - المصري (0) 4-5 (0) زد.. القائم يصعد بالضيوف لربع النهائي تشكيل المصري - طمين والشامي يقودان الهجوم ضد زد أمم إفريقيا - فريق الأفضل في البطولة بدون مصريين مران الزمالك - تصعيد ثنائي فريق الشباب استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

وصعد زد لمواجهة حرس الحدود في ربع النهائي الذي لم يكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المنافسات.

وكانت المباراة متكافئة بين الطرفين دون خطورة تذكر من الجانبين على أغلب فترات المباراة.

وتحصل منذر طمين على بطاقة حمراء في الدقيقة 96 قبل نهاية الشوط الثاني عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

ومنح حكم اللقاء، اللاعب الجزائري بطاقة صفراء ثانية ليتم طرده.

وفي ركلات الترجيح سجل لزد كل من محمود صابر وعبد الله بكري وأحمد الصغيري وعلي جمال ومصطفى سعد على الترتيب.

بينما سجل للمصري كل من بونور موجيشا وكريم بامبو وعمر الساعي وحسن علي.

وأهدر أسامة الزمراوي صفقة المصري الجديدة الركلة الخامسة.

وتأتي مباريات ربع النهائي كالآتي:

وي × إنبي

بيراميدز × بتروجت

زد × حرس الحدود

طلائع الجيش × (المتأهل من الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا)

كأس مصر المصري زد
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة خبر في الجول - قبل الإعلان الرسمي.. ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز في المغرب العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة فاز في وديتين.. منتخب الشباب يختتم معسكره تحت قيادة وائل رياض خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(0) ليفربول.. بداية اللقاء وصلاح أساسي 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - قبل الإعلان الرسمي.. ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز في المغرب 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد 49 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد مارسيليا في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521759/كأس-مصر-المتأهل-السابع-زد-يطيح-بـ-المصري-ويتأهل-لربع-النهائي