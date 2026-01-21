أمم إفريقيا - ياسين بونو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير المغرب "الكؤوس تأتي وتذهب"

وجه ياسين بونو حارس منتخب المغرب رسالة للجماهير المغربية بعد أيام من خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وقال بونو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام في رسالة للجماهير: "كونوا سعداء دائما، فالحياة لحظتان فقط، الاستمتاع باللحظة سيكون دائمًا هدفي وأكبر تحد بالنسبة لي".

وأضاف "الكؤوس تأتي وتذهب، غير أن مبادئنا النبيلة تظل فوق كل غرور".

وأتم حارس الهلال السعودي "أحبكم جميعًا يا المغاربة. شكرًا لكم".

وحصد بونو جائزة أفضل حارس في البطولة، كما تواجد ضمن فريق الأفضل.

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

