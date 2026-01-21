إيقاف زيدان وبلغالي.. كاف يوقع عقوبات بالجملة على الجزائر بسبب مواجهة نيجيريا

تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم خطابا رسميا بالعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أحداث مواجهة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا.

لوكا زيدان النادي : غرناطة الجزائر

وكان منتخب الجزائر قد ودع منافسات أمم إفريقيا من ربع النهائي بعد الخسارة بهدفين دون مقابل.

وشهدت عقوبات كاف على الجزائر إيقاف كل من لوكا زيدان حارس المرمى ورفيق بلغالي، خلال التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وبدأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم في إجراءات الطعن اعتراضا على العقوبات الموقعة عليه دفاعا عن مصالح الكرة الجزائرية.

وجاءت العقوبات الموقعة من الاتحاد الإفريقي كالآتي:

- إيقاف لوكا زيدان حارس المرمى مباراتين تُنفذ خلال تصفيات أمم إفريقيا 2027.

- إيقاف رفيق بلغالي مدافع الجزائر 4 مباريات منها مباراتان مع وقف التنفيذ، تُنفذ خلال تصفيات أمم إفريقيا 2027.

- توقيع غرامة 5 آلاف دولار بسبب السلوك غير اللائق عقب تلقي 4 لاعبين بطاقات صفراء.

- توقيع غرامة 25 ألف دولار بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والمسؤولين بعد نهاية المباراة أضرت بصورة اللقاء.

- توقيع 5 آلاف دولار لاستعمال الشماريخ من الجماهير.

- توقيع 5 آلاف دولار لرمي المقذوفات من الجماهير.

- توقيع 10 آلاف دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية بسبب محاولة بعض الجماهير تجاوز الحواجز.

- توقيع 50 ألف دولار بسبب حركات مهينة ومسيئة من الجماهير لرفع أوراق نقدية تجاه الحكام.