الزوراء العراقي يعلن انتقال لاعبه إلى النصر السعودي

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

النصر السعودي

أكد أحمد سعيد مدير المركز الإعلامي بنادي الزوراء العراقي أن نادي النصر السعودي أنهى رسميا صفقة التعاقد مع لاعب الوسط حيدر عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال سعيد في تصريحات لجريدة عكاظ: "حيدر عبد الكريم وقّع عقود انتقاله إلى نادي النصر السعودي، وسيسافر اليوم إلى الرياض في تمام السابعة مساءً، تمهيداً لإجراء الكشف الطبي والانضمام إلى الفريق".

وأضاف "الصفقة حُسمت يوم الثلاثاء، وسيحصل نادي الزوراء على 500 ألف دولار مقابل انتقال اللاعب إلى النصر، إلى جانب 15% من قيمة أي بيع مستقبلي".

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما شارك مع منتخب العراق تحت 20 عاما، كما انضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي العراقي، وقدم مستويات مميزة خلال مشاركاته في بطولات الشباب وبطولة الخليج تحت 23 سنة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعب العراقي سيمثل النصر بعقد حتى 2028.

ولعب عبد الكريم خلال الموسم الجاري 11 مباراة محليًا وخارجيًا، وسجل هدفين، ولم يقدم تمريرات حاسمة.

وظهر اللاعب الأعسر كأساسي أمام النصر ذهابا، ودخل بديلا في الإياب، ضمن منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2.

وبدأ اللاعب في نادي الكهرباء، بعدها انتقل اللاعب إلى صفوف نادي الزوراء، ثم تدرج في الفئات العمرية، وصولًا إلى الفريق الأول.

وشارك حيدر مع منتخب شباب العراق في نهائيات كأس آسيا، وكأس العالم للشباب.

