انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (3)-(1) الاتحاد.. نهاية المباراة

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 16:51

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد هاني

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما الاتحاد السكندري في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------------

نهاية المباراة

ق80 جوووول محمد عبد الله يسجل الثالث لسيراميكا كليوباترا

ق70 مشاركة محمد عبد الله بدلا من كريم وليد

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جووووول صديق أوجولا يتقدم مجددا

ق33 جووووول أفشة من ركلة جزاء

ق16 جوووول عمرو السولية يفتتح التسجيل بعد متابعة الكرة المرتدة من القائم

انطلاق المباراة

الدوري المصري الاتحاد سيراميكا كليوباترا
