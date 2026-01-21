انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (3)-(1) الاتحاد.. نهاية المباراة
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 16:51
كتب : FilGoal
يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما الاتحاد السكندري في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
---------------------
نهاية المباراة
ق80 جوووول محمد عبد الله يسجل الثالث لسيراميكا كليوباترا
ق70 مشاركة محمد عبد الله بدلا من كريم وليد
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38 جووووول صديق أوجولا يتقدم مجددا
ق33 جووووول أفشة من ركلة جزاء
ق16 جوووول عمرو السولية يفتتح التسجيل بعد متابعة الكرة المرتدة من القائم
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري