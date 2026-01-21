مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة العرض البرتغالي لضم عمر عبد العزيز

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 16:37

كتب : إبراهيم رمضان

كشف مصدر من الزمالك عن تلقي النادي عرضًا برتغاليًا لضم حارس مرماه عمر عبد العزيز.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تلقينا عرضًا من فاماليساو البرتغالي لضم عمر عبد العزيز، ولكن هدف الزمالك هو الحفاظ عليه وتجديد عقده، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية لمنتخبات الشباب. تواصلنا مع اللاعب خلال الفترة الماضية وأبدى مرونة في التجديد، وسيتم التواصل معه خلال الفترة المقبلة لحسم الأمر".

وشارك عبد العزيز مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي أقيمت بقطر.

وبعد كأس العالم أصبح عبد العزيز أحد عناصر منتخب مصر مواليد 2007.

وأسهم عمر في وصول مصر لدور الـ32 والعبور من دور المجموعات بعد تقديم أداء جيد.

وسبق لعمر عبد العزيز الصعود للمشاركة مع الفريق الأول للزمالك في التدريبات في أكثر من مناسبة سابقة، كما سبق له دخول قائمة المباريات.

