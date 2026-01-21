التشكيل - أفشة يقود هجوم الاتحاد.. وعمر كمال وعبد الله بديلان مع سيراميكا
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 16:25
كتب : FilGoal
يقود محمد مجدي "أفشة" تشكيل الاتحاد السكندري خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.
ويلعب الاتحاد ضد سيراميكا بعد قليل ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
الدفاع: عمرو صالح - محمود شبانة - عبد الرحمن جودة - خالد عبد الفتاح
الوسط: محمد توني - محمود عبد العاطي - سيفوري إيزاك
الهجوم : أفشة - فادي فريد - يسري وحيد
البدلاء: أحمد المنشاوي - أبو بكر اليادي - مؤمن شريف - محمد متولي "كناريا" - نور علاء - عبد الرحمن بودي - أحمد محمود - أدهم علاء - جون إيبوكا
فيما يتواجد عمر كمال ومحمد عبد الله ثنائي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي
خط الهجوم: فريدي كوابلا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد طارق - جاستيس ارثر - عمر كمال - إبراهيم محمد - عمرو قلاوة - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد عبد الله - محمد صادق.
ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.
فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز 20 (قبل الأخير) برصيد 8 نقاط.