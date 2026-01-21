التشكيل - أفشة يقود هجوم الاتحاد.. وعمر كمال وعبد الله بديلان مع سيراميكا

يقود محمد مجدي "أفشة" تشكيل الاتحاد السكندري خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الاتحاد ضد سيراميكا بعد قليل ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: عمرو صالح - محمود شبانة - عبد الرحمن جودة - خالد عبد الفتاح

الوسط: محمد توني - محمود عبد العاطي - سيفوري إيزاك

الهجوم : أفشة - فادي فريد - يسري وحيد

البدلاء: أحمد المنشاوي - أبو بكر اليادي - مؤمن شريف - محمد متولي "كناريا" - نور علاء - عبد الرحمن بودي - أحمد محمود - أدهم علاء - جون إيبوكا

فيما يتواجد عمر كمال ومحمد عبد الله ثنائي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي

خط الهجوم: فريدي كوابلا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد طارق - جاستيس ارثر - عمر كمال - إبراهيم محمد - عمرو قلاوة - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد عبد الله - محمد صادق.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.

فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز 20 (قبل الأخير) برصيد 8 نقاط.