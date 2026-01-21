محمد عبد المنعم يقترب من العودة للملاعب

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 16:22

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

اقترب محمد عبد المنعم مدافع نيس من العودة إلى الملاعب بعد غياب طويل.

ويغيب عبد المنعم عن الملاعب منذ نحو 9 أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر نادي نيس مجموعة من الصور للدولي المصري في تدريب الفريق يوم الأربعاء، مع تعليق "محمد عبد المنعم عاد للمس الكرة من جديد".

ويبدو أن عودة عبد المنعم للملاعب تقترب أكثر وأكثر.

View this post on Instagram

A post shared by OGC Nice (@ogcnice)

وأصيب عبد المنعم في الرباط الصليبي أواخر أبريل الماضي.

وغاب بسببها عن باقي مباريات الموسم الماضي، وكل مباريات الموسم الجاري.

كما غاب عن منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

قبل انطلاق البطولة، كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن سبب استبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم حسن: "التقارير الطبية أثبتت صعوبة لحاق محمد عبد المنعم بكأس الأمم الإفريقية بالتنسيق بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر ونادي نيس".

وأضاف "عبد المنعم تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي، ثم تعرض لإصابة بتمزق في عضلة السمانة قبل أيام، وهو ما تسبب في تأخر تأهيل اللاعب وبالتالي صعوبة لحاقه بالمباريات".

وأكمل "عبد المنعم أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر والجهاز الفني على تواصل معه بشكل مستمر للاطمئنان على حالته، وكنا نتمنى تواجده في البطولة لولا الإصابة التي لحقت به وعدم جاهزيته".

ويأمل عبد المنعم في التعافى من الإصابة والمشاركة في المباريات من أجل دعم منتخب مصر في كأس العالم الصيف المقبل.

محمد عبد المنعم نيس منتخب مصر
