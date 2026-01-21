رومانو: المغربي أخوماش إلى رايو فايكانو معارا من فياريال

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 16:11

كتب : FilGoal

إلياس أخوماش - المغرب الأولمبي

اقترب المغربي إلياس أخوماش من الانتقال إلى صفوف رايو فايكانو معارا من فياريال.

وشارك أخوماش مؤخرا مع منتخب المغرب الذي حل وصيفا للسنغال في كأس أمم إفريقيا.

وبحسب فابريزو رومانو المختص بسوق الانتقالات، فإن أخوماش يجري الكشف الطبي وبات قريبا من الانتقال لنادي رايو فايكانو معارا حتى نهاية الموسم.

وبدأ أخوماش مسيرته مع أكاديمية برشلونة، وخاض 3 مباريات مع الفريق الأول للبلوجرانا.

وانتقل اللاعب المغربي إلى فياريال في صيف 2023.

ولعب أخوماش 66 مباراة مع فياريال وسجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

ألياس أخوماش فياريال رايو فايكانو
