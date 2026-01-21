خبر في الجول – عابدين أو لاعبه السابق.. سيراميكا يرغب في تدعيم دفاعه من الأهلي

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 16:00

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أحمد عابدين

لا يزال نادي سيراميكا كليوباترا يرغب في تدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا طلب من الأهلي استعارة مدافعه أحمد عابدين لنهاية الموسم.

وفي حالة تمسك الأهلي بلاعبه الشاب، سيطلب سيراميكا من الأحمر قطع إعارة أحمد رمضان وعودته من جديد لناديه.

وإذا تمت الصفقة بين الناديين سيكون اللاعب الثالث الذي ينتقل من الأهلي إلى سيراميكا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بعد الثنائي عمر كمال ومحمد عبد الله.

وذلك مقابل انتقال مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا معارا إلى الأهلي.

وانضم أحمد رمضان من سيراميكا إلى الأهلي بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وكان أحمد عابدين لعب الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

أحمد عابدين أحمد رمضان الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
