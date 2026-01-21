خبر في الجول – عابدين أو لاعبه السابق.. سيراميكا يرغب في تدعيم دفاعه من الأهلي
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 16:00
كتب : FilGoal
لا يزال نادي سيراميكا كليوباترا يرغب في تدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
أحمد عابدين
النادي : الأهلي
أحمد رمضان
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن سيراميكا طلب من الأهلي استعارة مدافعه أحمد عابدين لنهاية الموسم.
وفي حالة تمسك الأهلي بلاعبه الشاب، سيطلب سيراميكا من الأحمر قطع إعارة أحمد رمضان وعودته من جديد لناديه.
وإذا تمت الصفقة بين الناديين سيكون اللاعب الثالث الذي ينتقل من الأهلي إلى سيراميكا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
بعد الثنائي عمر كمال ومحمد عبد الله.
وذلك مقابل انتقال مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا معارا إلى الأهلي.
وانضم أحمد رمضان من سيراميكا إلى الأهلي بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.
وكان أحمد عابدين لعب الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري