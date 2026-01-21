الأهلي يوفر حافلات مجانية لجماهيره أمام يانج أفريكانز

أعلن النادي الأهلي توفير حافلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية لمؤأزرة الفريق أمام يانج أفريكانز.

ويلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل ضمن ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية بعد غد الجمعة؛ لموازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا"

"ويبدأ تجمع الجماهير في التاسعة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، وتتحرك الأتوبيسات بداية من العاشرة صباحا، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا"

واختتم "يجب على كل مشجع أهلاوي اصطحاب تذكرة المباراة، فضلا عن بطاقة «فان آي دي» الخاصة به، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة".

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويتصدر الأهلي ويانج الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.