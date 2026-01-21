خبر في الجول – صعوبة لحاق عمرو الجزار بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 15:42

كتب : FilGoal

هشام صلاح - عمرو الجزار - أسامة فيصل - البنك الأهلي

أصبح من الصعب لحاق عمرو الجزار بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وأتم الأهلي تعاقده مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، ومن المنتظر أن يعلن الأحمر عن الصفقة خلال أيام قليلة.

وكان FilGoal.com كشف عن تأهيل عمرو الجزار في الأهلي، بسبب إصابة عضلية يعاني منها منذ أن كان مع البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
قبل الانضمام إلى الأهلي.. يوسف بلعمري يودع الرجاء برسالة مؤثرة خبر في الجول – الأهلي منفتح على الموافقة قبل عرض فالنسيا لضم ديانج.. بشرط قائمة بيراميدز - تواجد حمدان.. وعودة الشيبي لمواجهة نهضة بركان

وعلم FilGoal.com أن عمرو الجزار لا يزال يخضع لتدريبات تأهيلية في الأهلي.

وأن لحاقه بماراة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا أصبح صعبا للغاية.

ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولم يعلن الأهلي عن أي من صفقاته الشتوية حتى الآن، بعدما أتم التعاقد مع كل من أحمد عيد لاعب المصري، ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، ويوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي.

الأهلي عمرو الجزار البنك الأهلي
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(0) ليفربول.. بداية اللقاء وصلاح أساسي 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - قبل الإعلان الرسمي.. ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز في المغرب 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد 49 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد مارسيليا في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521747/خبر-في-الجول-صعوبة-لحاق-عمرو-الجزار-بمباراة-الأهلي-ويانج-أفريكانز