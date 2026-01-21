خبر في الجول – صعوبة لحاق عمرو الجزار بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

أصبح من الصعب لحاق عمرو الجزار بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وأتم الأهلي تعاقده مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، ومن المنتظر أن يعلن الأحمر عن الصفقة خلال أيام قليلة.

وكان FilGoal.com كشف عن تأهيل عمرو الجزار في الأهلي، بسبب إصابة عضلية يعاني منها منذ أن كان مع البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن عمرو الجزار لا يزال يخضع لتدريبات تأهيلية في الأهلي.

وأن لحاقه بماراة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا أصبح صعبا للغاية.

ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولم يعلن الأهلي عن أي من صفقاته الشتوية حتى الآن، بعدما أتم التعاقد مع كل من أحمد عيد لاعب المصري، ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، ويوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي.