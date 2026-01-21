قبل الانضمام إلى الأهلي.. يوسف بلعمري يودع الرجاء برسالة مؤثرة

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 15:21

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري

قبل انضمامه إلى الأهلي.. ودع يوسف بلعمري مدافع الرجاء المغربي جماهير فريقه تمهيدا للانضمام إلى المارد الأحمر.

ومن المتوقع أن يعلن الأهلي ضم بلعمري رسميا يوم الأربعاء، بعدما توصل لاتفاق مع ناديه منذ أسابيع.

وقال بلعمري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "اليوم أصل إلى محطة الوداع، بعد رحلة ستبقى راسخة في قلبي وذاكرتي ما حييت. عشت بينكم لحظات لا تُنسى، أفراحًا، تحديات، انتصارات وحتى لحظات صعبة، لكن حبكم ودعمكم كان دائمًا الدافع الأكبر لي لأقدّم كل ما أملك داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف "أشكر جماهير الرجاء الأوفياء، الذين لم يبخلوا يومًا بالتشجيع والمساندة، في السراء والضراء. كنتم السند الحقيقي، والصوت الذي يدفعنا للقتال حتى آخر دقيقة".

وتابع "كما أتوجه بجزيل الشكر لزملائي اللاعبين، عائلتي داخل غرفة الملابس، تشرفت بمشاركتكم القميص والعرق والطموح، وستبقون إخوة قبل أن تكونوا زملاء مهنة".

وأكمل "ولا أنسى إدارة النادي، التي وفّرت لي كل الظروف لأعيش تجربة مميزة داخل هذا الصرح الكبير، وأشكر كل الأجهزة الفنية والطبية وكل من يعمل في الخفاء من أجل رفعة الرجاء".

وأتم "أغادر اليوم وأنا مرتاح الضمير، لأنني لم أبخل على هذا القميص ولا لحظة، وقدّمت كل ما أملك من جهد وعرق دفاعًا عن ألوان الفريق الأخضر.. شكرا لكم".

بلعمري مدافع الرجاء الذي يتتم انتقاله إلى الأهلي خلال ساعات كان ضمن قائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية التي خسر لقبها أمام السنغال في النهائي.

إلى ذلك، علم FilGoal.com أن الأهلي قرر رفع اسم المغربي أشرف داري، وذلك لقيد مواطنه يوسف بلعمري في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

وذلك استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويصل يوسف بلعمري إلى القاهرة مساء الأربعاء، من أجل الانتظام مع الأهلي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وانضم يوسف بلعمري للأهلي قادما من الرجاء المغربي.

لكنه تأخر في الانضمام للأهلي لحين نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي الرجاء يوسف بلعمري
