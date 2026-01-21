خبر في الجول – الأهلي منفتح على الموافقة قبل عرض فالنسيا لضم ديانج.. بشرط

أبدى الأهلي موافقة مبدئية على فكرة بيع لاعبه أليو ديانج إلى فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي منفتح على فكرة بيع ديانج خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وأن الأهلي ينتظر رأي توروب الفني من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

ولكن بشرط واحد وهو رفع قيمة العرض المالية لأكثر من 500 ألف يورو.

وكشف FilGoal.com أن الأهلي تلقى عرضا رسميا من نادي فالنسيا الإسباني لضم أليو ديانج لاعب وسط الأحمر ومنتخب مالي مقابل 500 ألف يورو.

وأن النادي الأهلي يدرس حاليا العرض من الناحية المالية والفنية. كما يستطلع رأي يس توروب المدير الفني للفريق في رحيل اللاعب.

وأوضحت إذاعة Radioesport914 الإسبانية أن اسم أليو ديانج ضمن القائمة المطروحة لتعزيز خط وسط فالنسيا هذا الشتاء.

وأضاف التقرير أن ملف اللاعب مطروح بجدية في فالنسيا، مع وجود خيارات أخرى أيضا.

ويحتل فالنسيا المركز الـ17 في جدول الدوري الإسباني بعد مرور 20 جولة.

قبل أيام، أبلغ أليو ديانج النادي الأحمر برغبته في الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وقال مصدر مقرب من ديانج لـFilGoal.com: "اللاعب أبلغ الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير الجاري ويمتلك عرضا من أحد أندية الدوري الإسباني".

وأضاف "النادي الإسباني يريد شراء ما تبقى في عقد ديانج مقابل 500 ألف دولار".

وأكمل "في حالة عدم موافقة الأهلي على العرض سيستمر ديانج مع الأحمر لنهاية الموسم ثم يرحل مجانا".

وأتم تصريحاته "ديانج يحب الأهلي ولن يلعب في مصر إلا مع الفريق الأحمر، لكنه يريد خوض تجربة أخرى في أوروبا".

وشارك ديانج مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية في المغرب، قبل الخروج من ربع النهائي أمام السنغال.

ولعب ديانج الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى الخلود السعودي.