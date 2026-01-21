أمم إفريقيا - الخنوس: قدمنا كل ما لدينا حتى الدقيقة الأخيرة.. خسارة اللقب ستجعلنا أقوى

يشعر بلال الخنوس نجم منتخب المغرب أن خسارة لقب أمم إفريقيا 2025 سيجعل منتخب بلاده أقوى.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وقال الخنوس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "من الصعب إيجاد الكلمات في مثل هذه اللحظات".

وأضاف "أولًا، أود أن أتقدم بالشكر إلى الملك صاحب الجلالة على العمل الذي تم إنجازه منذ سنوات من أجل كرة القدم المغربية، وعلى كأس أمم إفريقيا التي كانت الأجمل في التاريخ".

وأكمل "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أدافع عن ألوان بلدي خلال هذه البطولة. عشنا شهرًا كاملًا معًا، تخللته لحظات رائعة، كعائلة واحدة".

وتابع "شكرا للمدرب، ولطاقمه، ولكل الأشخاص الذين عملوا معنا خلف الكواليس. لقد قدمنا كل ما لدينا حتى الدقيقة الأخيرة. من المؤلم بالطبع إعادة مشاهدة تلك اللقطات، لكن ذلك سيجعلنا أقوى وأكثر إصرارًا".

واستمر "شكرًا لكل المغاربة على دعمكم طيلة أطوار البطولة. لقد دعمتمونا من البداية حتى النهاية".

وأتم لاعب شتوتجارت "فخور إلى الأبد بكوني مغربيا، وفخور بحمل ألوان بلادي".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.