أمم إفريقيا - الخنوس: قدمنا كل ما لدينا حتى الدقيقة الأخيرة.. خسارة اللقب ستجعلنا أقوى

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 15:12

كتب : FilGoal

حزن لاعبي المغرب بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا

يشعر بلال الخنوس نجم منتخب المغرب أن خسارة لقب أمم إفريقيا 2025 سيجعل منتخب بلاده أقوى.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وقال الخنوس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "من الصعب إيجاد الكلمات في مثل هذه اللحظات".

أخبار متعلقة:
المغربي رباج يوقع عقده الأول مع تشيلسي أمم إفريقيا - فريق الأفضل في البطولة بدون مصريين تقييم مرموش أمام بودو جليمت من الصحف الإنجليزية خبر في الجول - 3 محاور لمؤتمر وزير الرياضة وحسام حسن وهاني أبوريدة

وأضاف "أولًا، أود أن أتقدم بالشكر إلى الملك صاحب الجلالة على العمل الذي تم إنجازه منذ سنوات من أجل كرة القدم المغربية، وعلى كأس أمم إفريقيا التي كانت الأجمل في التاريخ".

وأكمل "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أدافع عن ألوان بلدي خلال هذه البطولة. عشنا شهرًا كاملًا معًا، تخللته لحظات رائعة، كعائلة واحدة".

وتابع "شكرا للمدرب، ولطاقمه، ولكل الأشخاص الذين عملوا معنا خلف الكواليس. لقد قدمنا كل ما لدينا حتى الدقيقة الأخيرة. من المؤلم بالطبع إعادة مشاهدة تلك اللقطات، لكن ذلك سيجعلنا أقوى وأكثر إصرارًا".

واستمر "شكرًا لكل المغاربة على دعمكم طيلة أطوار البطولة. لقد دعمتمونا من البداية حتى النهاية".

وأتم لاعب شتوتجارت "فخور إلى الأبد بكوني مغربيا، وفخور بحمل ألوان بلادي".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

المغرب بلال الخنوس السنغال كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
إيقاف زيدان وبلغالي.. كاف يوقع عقوبات بالجملة على الجزائر بسبب مواجهة نيجيريا أمم إفريقيا - ياسين بونو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير المغرب "الكؤوس تأتي وتذهب" يوسف بلعمري: الحسرة موجعة لكن ارتداء قميص المغرب أكبر من أي لقب ضائع أمم إفريقيا - فريق الأفضل في البطولة بدون مصريين رسالة من حكيمي بعد خسارة المغرب كأس الأمم الإفريقية الزلزولي: نهائي كأس إفريقيا كان مؤلما.. والانتقادات ستجعل دياز أقوى أمم إفريقيا - المغرب ينفي وقوع أي حالة وفاة داخل الملعب أثناء النهائي مع وزير الرياضة المغربي.. أشرف صبحي يبحث سبل تهدئة الأجواء بين الجماهير
أخر الأخبار
كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك 4 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - إبراهيم المصري: الجيل الحالي لديه رغبة حقيقية في تخليد اسمه 9 دقيقة | كرة يد
السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري 21 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تكريم مشجع مباراة المصري.. ومشاركة نبيل عماد وإيشو 28 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الاتحاد يعلن جدول مباريات المرحلة النهائية من دوري مرتبط الرجال 38 دقيقة | رياضات أخرى
ثاني الصفقات الشتوية.. الأهلي يضم عمرو الجزار 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد مشاركته بـ 10 دقائق.. محمد عبد الله يفتتح أهدافه في الدوري بقميص سيراميكا كليوباترا 47 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل 59 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521743/أمم-إفريقيا-الخنوس-قدمنا-كل-ما-لدينا-حتى-الدقيقة-الأخيرة-خسارة-اللقب-ستجعلنا-أقوى