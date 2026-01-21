خبر في الجول - 3 محاور لمؤتمر وزير الرياضة وحسام حسن وهاني أبوريدة

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 15:11

كتب : محمد جمال

أشرف صبحي وزير الرياضة مع حسام حسن مدرب منتخب مصر

علم FilGoal.com المحاور التي سيدور حولها مؤتمر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة، وحسام حسن مدرب منتخب مصر.

ويعقد هاني أبو ريدة مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، بحضور أشرف صبحي وحسام حسن.

وعلم FilGoal.com أن هناك 3 محاور لمؤتمر وزير الرياضة وحسام حسن وهاني أبوريدة.

أولا: استمرار الدعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

ثانيا : الكشف عن وديات منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس العالم 2026.

ثالثا: الحديث عن خطة عمل منتخب مصر استعدادا للمرحلة المقبلة.

على أن ينطلق المؤتمر في تمام الثانية عشر ظهرا.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي ثم جنوب إفريقيا وتعادل مع أنجولا في دور المجموعات.

وفي دور الـ16 فاز منتخب مصر على بنين ثم على كوت ديفوار في ربع النهائي.

قبل الخسارة من السنغال في نصف النهائي، وأخيرا أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث.

منتخب مصر أشرف صبحي حسام حسن هاني أبو ريدة
