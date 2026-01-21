مباشر كأس مصر - المصري (0) 4-5 (0) زد.. القائم يصعد بالضيوف لربع النهائي
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 14:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد زد في دور الـ 16 من كأس مصر.
زد يتأهل إلى ربع النهائي
مصطفى سعد يسجل الخامسة لزد - أسامة الزمراوي يهدر الخامسة
علي جمال يسجل الرابعة لزد - حسن علي يسجل الرابعة للمصري
أحمد الصغيري يسجل الثالثة لزد - عمر الساعي يسجل الثالثة للمصري
عبد الله بكري يسجل الثانية لزد - كريم بامبو يسجل الثانية للمصري
محمود صابر يسجل الأولى لزد - موجيشا يسجل الأولى للمصري
إلى ركلات الترجيح
نهاية المباراة واللجوء للوقت الإضافي.
ق96. بطاااقة حمراء لمنذر طمين لاعب المصري بعد حصوله على إنذار ثاني.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق24. تبديل اضطراري للمصري بدخول أحمد أيمن منصور بدلا من محمد هاشم.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل