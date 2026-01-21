مؤتمر صحفي لـ أشرف صبحي وأبو ريدة وحسام حسن

يعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا غدا الخميس.

وتقرر أن يقام المؤتمر الصحفي بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

على أن ينطلق المؤتمر في تمام الثانية عشر ظهرا.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي ثم جنوب إفريقيا وتعادل مع أنجولا في دور المجموعات.

وفي دور الـ16 فاز منتخب مصر على بنين ثم على كوت ديفوار في ربع النهائي.

قبل الخسارة من السنغال في نصف النهائي، وأخيرا أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث.