مؤتمر صحفي لـ أشرف صبحي وأبو ريدة وحسام حسن

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 14:07

كتب : محمد جمال

حسام حسن - هاني أبو ريدة

يعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا غدا الخميس.

وتقرر أن يقام المؤتمر الصحفي بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - فريق الأفضل في البطولة بدون مصريين كما كشف في الجول.. وادي دجلة يتعاقد مع الكرواتي دانييل ميشكيتش المغربي رباج يوقع عقده الأول مع تشيلسي

على أن ينطلق المؤتمر في تمام الثانية عشر ظهرا.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي ثم جنوب إفريقيا وتعادل مع أنجولا في دور المجموعات.

وفي دور الـ16 فاز منتخب مصر على بنين ثم على كوت ديفوار في ربع النهائي.

قبل الخسارة من السنغال في نصف النهائي، وأخيرا أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث.

منتخب مصر حسام حسن هاني أبو ريدة أشرف صبحي
نرشح لكم
محمد عبد المنعم يقترب من العودة للملاعب خبر في الجول - 3 محاور لمؤتمر وزير الرياضة وحسام حسن وهاني أبوريدة إبراهيم حسن لـ في الجول: مهتمون بملف اللاعبين مزدوجي الجنسية.. ونواجه عائقين مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول آخر تطورات ملف ضم هيثم حسن إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تواجه تونس وديا قبل المونديال تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة
أخر الأخبار
كرة طائرة - الاتحاد يعلن جدول مباريات المرحلة النهائية من دوري مرتبط الرجال دقيقة | رياضات أخرى
ثاني الصفقات الشتوية.. الأهلي يضم عمرو الجزار 3 دقيقة | الدوري المصري
بعد مشاركته بـ 10 دقائق.. محمد عبد الله يفتتح أهدافه في الدوري بقميص سيراميكا كليوباترا 10 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل 22 دقيقة | كرة سلة
مباراته رقم 200.. معلول يسجل في انتصار الصفاقسي على البنزرتي برباعية 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
للموسم العاشر على التوالي.. أفشة يسجل أول أهدافه بقميص الاتحاد السكندري 54 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - المتأهل السابع.. زد يطيح بـ المصري ويتأهل لربع النهائي ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الشتوية الأولى.. الأهلي يعلن ضم مروان عثمان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521736/مؤتمر-صحفي-لـ-أشرف-صبحي-وأبو-ريدة-وحسام-حسن