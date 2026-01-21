المغربي رباج يوقع عقده الأول مع تشيلسي

وقع المغربي إبراهيم رباج عقده الاحترافي الأول مع تشيلسي الإنجليزي.

ووقع رباج عقدا مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2028.

ويجيد رباج اللعب في مركزي الجناح وقلب الهجوم، وظهر بسمتوى طيب خلال تواجده بأكاديمية البلوز.

رباج ساهم في فوز منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وفاز منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما بالفوز على مالي بركلات الترجيح.

وبدأ رباج مسيرته مع أكاديمية كريستال بالاس قبل الانتقال إلى أكاديمية تشيلسي في 2021.

