تشكيل المصري - طمين والشامي يقودان الهجوم ضد زد

أعلن نبيل الكوكي مدرب النادي المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد زد.

ويلتقي المصري مع زد على ملعب السويس الجديد بدور الـ 16 من كأس مصر.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي هجومي مكون من عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين ومحمد الشامي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة - بونور موجيشا - أحمد القرموطي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - محمد الشامي.

وكان المصري قد فاز في دور الـ 32 على دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين.