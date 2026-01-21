تشكيل المصري - طمين والشامي يقودان الهجوم ضد زد

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 13:43

كتب : FilGoal

منذر طمين و كريم بامبو و عمر الساعي ثلاثي المصري ضد دكرنس

أعلن نبيل الكوكي مدرب النادي المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد زد.

ويلتقي المصري مع زد على ملعب السويس الجديد بدور الـ 16 من كأس مصر.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي هجومي مكون من عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين ومحمد الشامي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - فريق الأفضل في البطولة بدون مصريين مران الزمالك - تصعيد ثنائي فريق الشباب استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية الكونفدرالية – تحديد عدد المشجعين في مباراة الزمالك أمام المصري المصري اليوم: الاكتفاء بتغريم ميدو من تهمة سب وقذف محمود البنا

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة - بونور موجيشا - أحمد القرموطي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - محمد الشامي.

وكان المصري قد فاز في دور الـ 32 على دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المصري كأس مصر زد
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - المصري (0)-(0) زد.. تبديل اضطراري مؤتمر صحفي لـ أشرف صبحي وابو ريدة وحسام حسن القادسية يتجه لرفع اسم كهربا من قائمته بعد وصول بديله مواعيد مباريات الأربعاء 21 يناير - انطلاق أمم إفريقيا لليد.. ودوري أبطال أوروبا خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج خبر في الجول – الأهلي يقرر رفع اسم داري من قائمة الفريق لقيد بلعمري سبورت: تمت.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم طلائع الجيش يضم أحمد خالد هداف بترول أسيوط
أخر الأخبار
تقرير: مانشستر يونايتد يترقب موقف نيفيز مع ريال مدريد 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس مصر - المصري (0)-(0) زد.. تبديل اضطراري 34 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الزمالك ووكيل بنتايك لحل الأزمة 36 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ماتيتا يبلغ كريستال بالاس برغبته في الرحيل 44 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر صحفي لـ أشرف صبحي وابو ريدة وحسام حسن 54 دقيقة | منتخب مصر
كما كشف في الجول.. وادي دجلة يتعاقد مع الكرواتي دانييل ميشكيتش 59 دقيقة | الدوري المصري
المغربي رباج يوقع عقده الأول مع تشيلسي ساعة | ميركاتو
تشكيل المصري - طمين والشامي يقودان الهجوم ضد زد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521733/تشكيل-المصري-طمين-والشامي-يقودان-الهجوم-ضد-زد