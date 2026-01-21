سبورت: برشلونة يخطط لضم ألفاريز في الصيف

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 13:33

كتب : ذكاء اصطناعي

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

لا يزال برشلونة يبحث عن عدة طرق لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل مع اقتراب روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل وعدم تجديد تعاقده.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن برشلونة يستهدف ضم جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد في الصيف، رغم صعوبة إتمام الصفقة بسبب سعر اللاعب الكبير.

ورغم أن النادي الكتالوني يفتقر حالياً إلى القدرة المالية لإتمام صفقة بهذا الحجم، إلا أن هناك اعتقاداً بأن لدى النادي خطة لجعل الأمر ممكناً.

ومع اقتراب انتهاء عقد روبرت ليفاندوفسكي في يونيو، يُتوقع على نطاق واسع أن يغادر المهاجم البولندي برشلونة بنهاية الموسم.

ورغم وجود فيران توريس بالفعل داخل النادي كخيار داخلي مُعتبر، فإن العملاق الإسباني يحلم بالتعاقد مع جوليان ألفاريز.

ومن جانبه، لا يمانع الدولي الأرجنتيني الرحيل عن أتلتيكو مدريد، حيث تبدو فرصه في المنافسة على أبرز الألقاب أقل مقارنة بما ستكون عليه في برشلونة.

ومع ذلك، يُعد ألفاريز من أبرز المهاجمين في عالم كرة القدم حالياً. وبحسب "ترانسفير ماركت"، تُقدّر قيمته بـ100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني)، بينما قد يطالب أتلتيكو بما يصل إلى 120 مليون يورو (105 ملايين جنيه إسترليني) للموافقة على بيعه إلى منافس محلي.

ومن الواضح أن برشلونة لا يمتلك حالياً القدرة على تمويل صفقة بهذا الحجم. ومع ذلك، تشير صحيفة "سبورت" إلى أنه في حال تمكن البلوجرانا من العودة للالتزام بقاعدة 1:1 في الدوري الإسباني، فإن بطل العالم سيصبح هدفاً أولوياً.

وتهدف قاعدة 1:1 إلى تنظيم مالية الأندية الإسبانية. وقد فُرضت تحت إشراف رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، وتنص على أنه يجب تعويض كل يورو يُنفق على الصفقات أو الرواتب عبر عمليات بيع أو مصادر دخل بديلة مثل عقود الرعاية أو حقوق البث أو السيولة المتاحة.

ونظراً لصعوبات برشلونة المالية المعروفة، فقد قُيّد النادي بشدة بهذه القاعدة خلال أسواق الانتقالات الأخيرة.

لكن وضع النادي تحسّن في الأشهر الأخيرة بفضل النتائج الرياضية الإيجابية وتفعيل عدة روافع مالية، من بينها بيع حصة من “بارسا فيجن”.

وفي حال تمكن برشلونة من الامتثال الكامل مجدداً لقاعدة 1:1، فقد يتمكن بشكل واقعي من إحياء آماله في ضم جوليان ألفاريز. ومع ذلك، سيظل بحاجة لتقديم ضمانات كافية بأن الصفقة يمكن أن تكون متوازنة مالياً.

وقد يسمح ببيع بعض اللاعبين مثل مارك كاسادو أو رونالد أراوخو، إلى جانب رحيل أصحاب الرواتب المرتفعة مثل روبرت ليفاندوفسكي ومارك أندريه تير شتيجن، للنادي بتلبية مطالب أتلتيكو مدريد.

جوليان ألفاريز برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
