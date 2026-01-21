كرة يد – منتخب مصر يستهل بطولة إفريقيا بالفوز على الجابون

استهل منتخب مصر لكرة اليد بطولة إفريقيا المقامة في رواندا بالفوز على الجابون بنتيجة 36-25.

ونجح منتخب مصر في أول مباراة في مشوار الحفاظ على اللقب بالفوز على الجابون.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من الجابون وأنجولا وأوغندا.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

ويسعى منتخب مصر للتتويج بلقب إفريقيا العاشر لمعادلة منتخب تونس كأكثر منتخب تتويجا بالألقاب.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.