القادسية يتجه لرفع اسم كهربا من قائمته بعد وصول بديله

يبدو أن أيام محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم القادسية الكويتي مع ناديه أصبحت قليلة.

فقد أوضحت قنوات الكاس أن المهاجم البحريني مهدي حميدان وصل إلى الكويت تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله رسميا إلى صفوف القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

على أن يتم رفع اسم كهربا من قائمة الفريق خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلن مدربه التونسي نبيل معلول قبل أيام أنه سيرحل عن الفريق.

بعد إعلان معلول رحيل كهربا، ظهر اللاعب المصري في تدريبات فريقه خلال الأيام الأخيرة.

وتضاربت الأقاويل حول مصير كهربا مع القادسية هذا الموسم، إذ ذكرت جريدة الجريدة الكويتية أنه تم رفع اسم كهربا من القائمة، بعد الوصول لاتفاق معه بإنهاء عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيما أوضحت تقارير أخرى أن القادسية ينوي الإبقاء على كهربا حتى نهاية الموسم مع رفع اسمه من القائمة لقيد محترف آخر، وذلك بسبب أزمة في الرواتب.

وقال نبيل معلول في تصريحات للصحفيين قبل أيام: "كهربا خارج صفوف الفريق بناء على رغبته. اللاعب طلب الرحيل ويريد التواجد في مصر لأمور خاصة به، لكني كنت راضيا عنه من الناحية الفنية".

وانضم كهربا إلى القادسية مع بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.

اللاعب صاحب الـ31 عاما لعب خلال مسيرته لأندية إنبي والأهلي والزمالك في مصر، والاتحاد السعودي، وجراسهوبرز ولوزيرن السويسري، وديبورتيفو أفيس البرتغالي، وهاتاي سبور التركي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي، وأخيرا القادسية الكويتي.

كما شارك كهربا في 34 مباراة دولية مع المنتخب المصري سجل خلالهم 5 أهداف.