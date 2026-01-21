روما ينهي إعارة ليون بايلي

أعلن نادي روما إنهاء إعارة لاعبه الجامايكي ليون بايلي.

وسيعود بايلي إلى أستون فيلا فريقه الأصلي بعد ان كان قد انضم لروما في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وأشار روما إلى أن إنهاء الإعارة جاءت بالتراضي بين الفريقين.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما قرر قطع إعارة بايلي بسبب إصاباته المتكررة وعدم إضافته الجودة للفريق.

وشارك اللاعب الجامايكي في 317 دقيقة فقط مع روما وصنع هدفين ولم يسجل.

وتعرض بايلي إلى 4 إصابات أبعدته 110 يوما بواقع 17 مباراة.

وكان روما قد ضم دونييل مالين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أستون فيلا أيضا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقاد مالين فريقه للفوز في أول مباراة شارك فيها ضد تورينو إذ سجل هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع روما للنقطة 42 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه شتوتجارت الألماني في المباراة المقبلة خلال الجولة السابعة من دور الدوري للدوري الأوروبي.