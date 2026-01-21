روما ينهي إعارة ليون بايلي

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 12:32

كتب : FilGoal

ليون بايلي - روما

أعلن نادي روما إنهاء إعارة لاعبه الجامايكي ليون بايلي.

وسيعود بايلي إلى أستون فيلا فريقه الأصلي بعد ان كان قد انضم لروما في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وأشار روما إلى أن إنهاء الإعارة جاءت بالتراضي بين الفريقين.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين سكاي: روما يقترب من إنهاء إعارة تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول سجل في ظهوره الأول.. مالين يقود روما للفوز على تورينو

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما قرر قطع إعارة بايلي بسبب إصاباته المتكررة وعدم إضافته الجودة للفريق.

وشارك اللاعب الجامايكي في 317 دقيقة فقط مع روما وصنع هدفين ولم يسجل.

وتعرض بايلي إلى 4 إصابات أبعدته 110 يوما بواقع 17 مباراة.

وكان روما قد ضم دونييل مالين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أستون فيلا أيضا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقاد مالين فريقه للفوز في أول مباراة شارك فيها ضد تورينو إذ سجل هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع روما للنقطة 42 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه شتوتجارت الألماني في المباراة المقبلة خلال الجولة السابعة من دور الدوري للدوري الأوروبي.

ليون بايلي روما أستون فيلا
نرشح لكم
جابريال: لعبنا أفضل من إنتر والفوز عليهم أشبه بالحلم سولانكي: الفوز على دورتموند بداية تصحيح مسار توتنام في الدوري الإنجليزي توماس فرانك: سأحتفل بفوز توتنام على دورتموند بكأسين من النبيذ الأحمر روسينيور: إنزو فاجئني تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف استعارة لوفتوس تشيك في يناير سلوت: سعيد بعودة صلاح..من سجل 45 هدفا في دوري الأبطال سيمحنا القوة سكاي: إنتر مهتم بضم إيميليانو مارتينيز لتعويض الرحيل المحتمل لسومر مدرب تشيلسي يلمح إلى عودة ديساسي لحساباته الفنية في الفترة المقبلة
أخر الأخبار
القادسية يتجه لرفع اسم كهربا من قائمته بعد وصول بديله 28 دقيقة | الوطن العربي
روما ينهي إعارة ليون بايلي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
جابريال: لعبنا أفضل من إنتر والفوز عليهم أشبه بالحلم 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أمم إفريقيا - فريق الأفضل في البطولة بدون مصريين 52 دقيقة | أمم إفريقيا
الثالثة في قطر.. الخور يتعاقد مع ياسر حمد ساعة | الوطن العربي
مباشر إفريقيا لليد – مصر (26)-(18) الجابون.. تقدم الفراعنة ساعة | كرة يد
إبراهيم حسن لـ في الجول: مهتمون بملف اللاعبين مزدوجي الجنسية.. ونواجه عائقين ساعة | منتخب مصر
الرياضية: الهلال يرفض إعارة البليهي للشباب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521728/روما-ينهي-إعارة-ليون-بايلي