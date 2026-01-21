جابريال: لعبنا أفضل من إنتر والفوز عليهم أشبه بالحلم

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 12:30

كتب : FilGoal

جابريال مدافع أرسنال

يرى جابريال ماجاليس مدافع أرسنال أن فوز فريقه على إنتر الإيطالي أمر مهم للغاية أمام فريق قوي وصعب على ملعبه.

وفاز أرسنال على إنتر بثلاثية مقابل هدف في الجولة السابعة للدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وقال جابريال عبر أمازون برايم: "هذه الليلة أشبه بالحلم. لطالما حلمت بأن أكون لاعب كرة قدم. كنت أشاهد الكثير من الدوري الإيطالي وكرة القدم الإيطالية، وبالتالي أن أكون هنا وألعب هنا وأسجل هنا يجعل الدموع في عيني".

وأضاف "هناك دائمًا سبب لحدوث الأشياء. تعلمت هذا خلال الأشهر الـ11 الماضية، من الصعب اللعب أمام إنتر لأننا لعبنا هنا الموسم الماضي وخسرنا".

وأكمل "لعبنا أفضل منهم وسيطرنا عليهم. لديهم لاعبون كبار ويلعبون على أرضهم. في النهاية سجلنا ثم حصلنا على النقاط الثلاث، إنه شعور مذهل".

وأشار "الجميع يريد أن يبدأ المباريات. أنا رجل يحترم الجميع وأفهم الوضع".

واستكمل "أفهم كيف تسير كرة القدم. كنت سعيدًا من أجل جيوكيريس لأنه سجل. أن تكون لاعبًا مهاجمًا دون تسجيل أهداف أمر صعب دائمًا".

وأتم تصريحاته "لقد كنت أقاتل مع هذا الأمر طوال مسيرتي. أنا سعيد لأنه دخل وسجل. وأنا متأكد بنسبة 100% أنه إذا حصل أحد اللاعبين على الفرصة فسيسجل ويساعدنا أيضا".

