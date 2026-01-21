أمم إفريقيا - فريق الأفضل في البطولة بدون مصريين

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 12:22

كتب : FilGoal

حفل ختام أمم إفريقيا 2025

لم يتواجد أي لاعب مصري ضمن الفريق الأفضل في كأس أمم إفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الـ11 لاعبا المتواجدين في فريق الأفضل بالبطولة.

الفريق ضم لاعبين من المنتخبات الثلاثة التي تواجدت في المربع الذهبي مع منتخب مصر، وهم المغرب والسنغال ونيجيريا.

بواقع 4 لاعبين من السنغال و4 من المغرب و3 من نيجيريا.

وجاء الفريق الأفضل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب)

الدفاع: نصير مزراوي (المغرب) - كالفن باسي (نيجيريا) - موسى نياخاتي (السنغال) - أشرف حكيمي (المغرب)

الوسط: إدريسا جانا جاي (السنغال) - إديمولا لوكمان (نيجيريا) - بابي جاي (السنغال)

الهجوم: براهيم دياز (المغرب) - ساديو ماني (السنغال) - فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

No photo description available.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا بركلات الترجيح في مركز تحديد المركز الثالث.

فيما حقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

