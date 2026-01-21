الثالثة في قطر.. الخور يتعاقد مع ياسر حمد

أتم نادي الخور القطري إجراءات التعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ياسر حمد النادي : الخور الخور

وسبق لياسر حمد اللعب في الزمالك والمصري.

وأعلن نادي الخور تعاقده بشكل رسمي مع ياسر حمد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسبق وأن خاض ياسر حمد فترة احتراف في الدوري المصري مع النادي المصري.

ولعب ياسر حمد بقميص الفريق البورسعيدي لمدة ستة أشهر من يناير إلى يوليو 2022.

وانضم ياسر حمد لصفوف الزمالك في يناير 2024 ورحل بنهاية الموسم بعدما شارك في 3 مباريات فقط.

إذ لعب مباراتين في مسابقة الدوري، شارك في مباراة كاملة أمام سموحة وأخرى في آخر دقيقة ضد الاتحاد السكندري.

بينما لعب ياسر حمد لمدة 27 دقيقة أمام أبو سليم الليبي في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وحقق ياسر حمد لقب الكونفدرالية مع الزمالك.

وسبق وخاض ياسر حمد تجربة احتراف في الدوري القطري مع فريق الريان.